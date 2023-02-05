"Нефтчи" одолел "Сумгайыт" двумя забитыми во втором тайме голами

В рамках XXI тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу состоялась очередная игр.

В рамках XXI тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу состоялась очередная игра.

Как сообщает Report , "Нефтчи" во втором противостоянии дня принимал "Сумгайыт".

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу "флагмана". В составе столичного клуба отличились Соломон Кверквелия (54') и Матеуш Салданья (64').

Благодаря победе "Нефтчи" увеличил количество очков до 44 и укрепил свои позиции на 3-й ступени турнирной таблицы. Подопечные Лауренциу Регекампфа на 12 очков опережают своего ближайшего соперника ("Зиря"), "Сумгайыт" с 15 очками занимает восьмое место.

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Кяпаз" сыграл вничью с "Карабахом" (1:1), а "Зиря" - с "Габалой" (2:2). Матчи "Шамахы" — "Туран Товуз" и "Сабах" — "Сабаил" пройдут 6 февраля.