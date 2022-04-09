"Нефтчи" одержал решительную победу в первой игре в Шемахе

Стартовал XXII тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Стартовал XXII тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в открывшем тур матче встретились команды "Шемаха" и "Нефтчи". Матч, попавший в историю как первый матч на Шемахинском городском стадионе, завершился решительной победой гостей – 2:1.

На встрече, порученной рефери ФИФА Эльчину Масиеву, первый гол был забит на 10-й минуте. Арендованный "Шемахой" игрок "Нефтчи" Рахман Гаджиев точно исполнил штрафной удар. Первый тайм завершился с преимуществом "Шемахи" в один гол - 1:0.

После перерыва "Нетфчи" повысил активность сравняв счет на 60-й минуте. Бразильский форвард Тьяго Беззера точным ударом завершил контратаку. На 72-й минуте его земляк Рамон Мачадо после многоходовой комбинации забил победный гол своей команды.

Таким образом, "Нефтчи" увеличил число очков до 41 и закрепился на второй строчке. "Шемаха" с 20 очками в активе осталась на 6-й позиции.