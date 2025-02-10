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"Нефтчи" одержал победу над клубом "Зиря"

"Нефтчи" одержал победу над клубом "Зиря" "Нефтчи" на выезде одержал победу над клубом "Зиря" со счетом 2:1 в матче XXII тура Премьер-лиги Misli.
Футбол
10 февраля 2025 г. 21:06
Нефтчи одержал победу над клубом Зиря

"Нефтчи" на выезде одержал победу над клубом "Зиря" со счетом 2:1 в матче XXII тура Премьер-лиги Misli.

Как сообщает Report, игра проводилась на стадионе Спортивного комплекса Зиря.

Счет открыл Эмин Махмудов своим голом в ворота хозяев на 88-й минуте. На 90+1-й минуте Руан Ренато забил мяч в ворота гостей. Однако на 90+3-й минуте отличился Эрвин Коффи, обеспечив победу "Нефтчи".

"Орлы" занимают третье место с 39 очками. А коллектив под руководством Самира Абасова, увеличив количество очков до 24, поднялся на одну строчку и занял шестое место.

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Шамахы" дома обыграл "Сумгайыт" (1:0), а "Сабах" победил "Туран Товуз" (2:1). В матче "Араз-Нахчыван" - "Кяпяз" счет не был открыт. Финальный матч тура "Карабах" - "Сабаил" состоится 11 ноября.

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Версия на азербайджанском языке "Neftçi" səfərdə "Zirə"yə qalib gəlib

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