"Нефтчи" одержал очередную победу в Премьер-лиге Азербайджана

Состоялся очередной матч V тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Состоялся очередной матч V тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report , бакинский "Нефтчи" на выезде сыграл с "Сумгайытом".

Матч на "Капитал Банк Арене" завершился победой столичного клуба со счетом 1:0. На 74-й минуте единственным голом отметился игрок "нефтяников" Диего Вальдес.

Благодаря победе "Нефтчи" поднялся на третью строчку турнирной таблицы, имея в активе 8 очков. "Сумгайыт" ступенью ниже, набрав 7 очков.

Напомним, что в первой встрече игрового дня "Габала" одолела "Зиря" - 1:0. Накануне "Туран Товуз" обыграл "Сабах" со счетом 3:0. Остальные матчи тура состоятся 3 августа, "Кяпаз" встретится с "Араз-Нахчываном", а "Сабаил" с "Карабахом".