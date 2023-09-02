"Нефтчи" одержал очередную победу в Премьер-лиге Азербайджана

Состоялся очередной матч V тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
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Матч на "Капитал Банк Арене" завершился победой столичного клуба со счетом 1:0. На 74-й минуте единственным голом отметился игрок "нефтяников" Диего Вальдес.
Благодаря победе "Нефтчи" поднялся на третью строчку турнирной таблицы, имея в активе 8 очков. "Сумгайыт" ступенью ниже, набрав 7 очков.
Напомним, что в первой встрече игрового дня "Габала" одолела "Зиря" - 1:0. Накануне "Туран Товуз" обыграл "Сабах" со счетом 3:0. Остальные матчи тура состоятся 3 августа, "Кяпаз" встретится с "Араз-Нахчываном", а "Сабаил" с "Карабахом".