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    "Нефтчи" обыграл румынский клуб

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Находящийся на учебно-тренировочном сборе в турецком регионе Болу "Нефтчи" вышел сегодня на последний проверочный матч. 

    Как сообщает Report, столичный клуб встретился с румынской командой "Политехник". 

    Встреча завершилась победой "Нефтчи" со счетом 3:1. На 23-й минуте встречи гол забил Рахман Гаджиев, на 64-й минуте - Багали Дабо, а на 90-й минуте Рашад Эйюбов. 

    Отметим, что "Нефтчи" также одержал победу на предыдущих трех проверочных матчах. Одержав со счетом 2:0 победу над македонским клубом "Шкупи" и румынским "Дунарья Калараши", команда превзошла "Челик" (Босния и Герцеговина) со счетом 4:1. 

    Проверочный матч

    5 июля

    18:00. "Нефтчи" - "Политехник" - 3:1 

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