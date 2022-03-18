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"Нефтчи" обыграл "Габалу" в свой 85-летний юбилей

"Нефтчи" обыграл "Габалу" в свой 85-летний юбилей Очередной матч XX тура состоялся в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.
Футбол
18 марта 2022 г. 21:37
Нефтчи обыграл Габалу в свой 85-летний юбилей

Очередной матч XX тура состоялся в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, "Нефтчи" на Bakcell Arena принимал "Габалу". Встреча завершилась победой "черно- белых" со счетом 4:0.

Поскольку матч был приурочен к 85-летию столичного клуба, символически он начался в 19:37. Перед игрой на стадионе были вывешены фотографии бывшего и нынешнего капитанов "Нефтчи" Анатолия Банишевского и Эмина Махмудова.

После этой победы "Нефтчи" набрал 37 очков и поднялся на второе место. "Габала" с 33 очками занимает 4-е место.

Отметим, что в первом поединке дня "Кешля" дома сыграла вничью с "Сумгайытом". Завершится тур матчами "Сабах" - "Сабаил" и "Зиря" - "Карабах", которые состоятся 19 марта.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Neftçi" 85 illik yubileyində "Qəbələ"ni darmadağın edib

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