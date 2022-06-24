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"Нефтчи" объявил об очередном трансфере

"Нефтчи" объявил об очередном трансфере "Нефтчи" усилил состав новым игроком.
Футбол
24 июня 2022 г. 21:14
Нефтчи объявил об очередном трансфере

"Нефтчи" усилил состав новым игроком.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, "черно-белые" объявили о переходе ганского нападающего Годсвея Доньо, покинувшего израильский клуб "Маккаби" (Хайфа).

28-летний форвард, выступавший за молодежные команды "Манчестер Сити" U-18 и U-21 с 2013 по 2016 год, также играл за датский "Норшеллан" и германский "Динамо Дрезден". Африканский игрок отметился в прошлом сезоне 6 голами и 4 передачами в 41 игре.

Ранее "черно-белые" подписали полузащитника Атаа Джабери из израильского клуба "Ашдод".

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