"Нефтчи" объявил об очередном трансфере

"Нефтчи" усилил состав новым игроком.

"Нефтчи" усилил состав новым игроком.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, "черно-белые" объявили о переходе ганского нападающего Годсвея Доньо, покинувшего израильский клуб "Маккаби" (Хайфа).

28-летний форвард, выступавший за молодежные команды "Манчестер Сити" U-18 и U-21 с 2013 по 2016 год, также играл за датский "Норшеллан" и германский "Динамо Дрезден". Африканский игрок отметился в прошлом сезоне 6 голами и 4 передачами в 41 игре.

Ранее "черно-белые" подписали полузащитника Атаа Джабери из израильского клуба "Ашдод".