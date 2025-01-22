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"Нефтчи" объявил о трансфере 29-летнего полузащитника

"Нефтчи" объявил о трансфере 29-летнего полузащитника "Нефтчи" объявил о трансфере 29-летнего полузащитника Эльвина Джамалова, покинувшего "Сабах".
Футбол
22 января 2025 г. 19:23
Нефтчи объявил о трансфере 29-летнего полузащитника

"Нефтчи" объявил о трансфере 29-летнего полузащитника Эльвина Джамалова, покинувшего "Сабах".

Как сообщили Report в пресс-службе "черно-белых", с игроком подписан контракт по схеме "1,5 + 1". Джамалов будет выступать под номером 4.

Сам футболист заявил, что рад стать частью такого исторического клуба, как "Нефтчи".

Он также выразил уверенность, что сможет быть полезен команде: "Не сомневаюсь, что "Нефтчи" поднимется на более высокие позиции. Для меня это большая ответственность, ведь болельщики всегда хотят видеть клуб на вершине. Я приложу все усилия, чтобы оправдать их ожидания".

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Версия на азербайджанском языке "Neftçi" "Sabah"dan ayrılan Elvin Camalovun transferini açıqlayıb

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