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"Нефтчи" обновил рекорд на чемпионате Азербайджана

"Нефтчи" обновил рекорд на чемпионате Азербайджана Клуб "Нефтчи" за всю историю чемпионатов Азербайджана в 21-й раз удостоен награды.
Футбол
10 апреля 2023 г. 11:44
Нефтчи обновил рекорд на чемпионате Азербайджана

Клуб "Нефтчи" за всю историю чемпионатов Азербайджана в 21-й раз удостоен награды.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, это новый рекорд в истории соревнования.

Обыграв в XXIX туре "Сумгайыт" со счетом 4:0, клуб завершил 6-й сезон в первой "тройке".

Столичный клуб завоевывал титул чемпиона 9 раз - в сезонах 1992, 1995/1996, 1996/1997, 2003/2004, 2004/2005, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 и 2020/2021.

Клуб "Нефтчи" пять раз становился серебряным (2000/2001, 2006/2007, 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022), шесть раз бронзовым призером чемпионатов (1994/1995, 1998/1999, 1999/2000, 2005/2006, 2007/2008, 2017/2018).

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Версия на азербайджанском языке "Neftçi" Azərbaycan çempionatında rekordu yeniləyib

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