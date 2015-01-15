"Нефтчи" обнародовал срок контракта с Рахманом Гаджиевым

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Клуб "Нефтчи" заключил контракт с футболистом сборной Азербайджана Рахманом Гаджиевым.

Об этом Report заявил вице-президент клуба Эльнур Мамедов.

По его словам, с 22-летним полузащитником заключен контракт на 3,5 года. Он перешел в столичный клуб в статусе свободного агента. Несколько дней назад по обоюдному согласию клуб "Баку" аннулировал контракт с молодым футболистом.

Отметим, что до этого "Нефтчи" также заключил контракт с нападающим сборной Азербайджана Рауфом Алиевым.