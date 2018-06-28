“Нефтчи” объявил о продлении контракта с Рахманом Гаджиевым

28 июня, 2018 03:17

https://report.az/storage/news/d5323d8ee76200fd55ef2f7df8ee69e4/fa0755b7-3f0e-4bda-bc0a-d5a7226b393e_292.jpg Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанский футбольный клуб “Нефтчи” объявил о продлении контракта с полузащитником Рахманом Гаджиевым. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, по условиям нового соглашения 24-летний полузащитник будет защищать цвета "Нефтчи" еще один сезон. Ранее, клуб продлил соглашения с Русланом Абышовым, Кириллом Петровым, Магомедом Мирзабековым и Эмином Махмудовым.

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