"Нефтчи" не смог одержать победу над третьей командой "Галатасарая"

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ На прошедшей в январе 1990 года на стамбульском стадионе Ali Sami Yen и закончившейся ничьей (2:2) встрече соперником "Нефтчи" была не главная команда "Галатасарая", а третья.

Как сообщает Report, об этом отмечается в опубликованной в то время статье в газете "Радикал".

В репортаже говорится, что некоторые футболисты "желто-красных", в том числе Бюлент Коркмаз, не играли против "Нефтчи". Хотя, до отъезда в США, являющийся на тот момент руководителем футбольного отдела клуба Эльгюн Гюрсой захотел выйти на игру с основным составом.

Комментируя события 26-летней давности, ныне работающий помощником тренера сборной U-21 Самир Алекперов заявил Report: "Основной состав не вышел на игру. Если можно так выразиться, это был играющий против нас заменяющий состав. Из основного состава играл Танжу Чолак. Я не знаю, как была организована игра. Мы находились в Турции в рамках дней Азербайджана, нам сказали, что вы будете играть с клубом "Галатасарай". И мы вышли на игру. В то время главным тренером был покойный Руслан Абдуллаев. Из нашей команды гол забили я и Владислав Гадиров, а не Юнис Гусейнов, как пишут в статье. Матч был перенесен на 17 января. Затем мы услышали о произошедших в Баку событиях 20 Января и сразу вернулись в нашу столицу".

По словам С.Алекперова, тогда команда "Нефтчи" не была достаточно сильной, а "Галатарасай" только-только стал развиваться: "Наша команда тогда недавно покинула высшую лигу чемпионата СССР и попала в I Лигу. "Нефтчи" покинули такие футболисты, как Игорь Пономарев, Машаллах Ахмедов, Искендер Джавадов. А "Галатасарай" недавно стал завоевывать победы. По известным причинам, мы не располагали достаточной информацией о турецком футболе".

Местные специалисты вышли против того, чтобы результаты были раздуты: "То говорят, что "Нефтчи" сыграл с "Галатасарай" вничью, то утверждают, что 50 лет назад завоевал бронзовую медаль чемпионата СССР. Кроме этого, у нас нет никаких серьезных достижений. Однако, они во всю говорят об этих результатах. Я против этого".