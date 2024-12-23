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"Нефтчи" не одержал ни одной победы на выезде в текущем сезоне

"Нефтчи" не одержал ни одной победы на выезде в текущем сезоне В текущем сезоне Премьер-лиги Азербайджана "Нефтчи" не одержал ни одной победы на выезде.
Футбол
23 декабря 2024 г. 09:59
Нефтчи не одержал ни одной победы на выезде в текущем сезоне

В текущем сезоне Премьер-лиги Азербайджана "Нефтчи" не одержал ни одной победы на выезде.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Профессиональной футбольной лиги, в 9 матчах клуб пять раз сыграл вничью и потерпел 4 поражения.

В последнем гостевом матче прошлого сезона "Нефтчи" набрал три очка на выезде, а 18 мая забил три безответных гола в ворота "Сабаила".

Затем команда провела серию матчей без побед, сыграв с "Сабаилом" (1:1), "Араз-Нахчываном" (1:1), "Шамахы" (0:0), "Зиря" (0:2), "Карабахом" (0:4), "Кяпязом" (3:4), "Сабахом" (0:0), "Сумгайытом" (0:2) и "Туран Товузом" (1:1). Это новый антирекорд в истории клуба.

Самая продолжительная серия без побед "Нефтчи" в гостевых матчах насчитывала восемь игр. С августа 2016 года по февраль 2017 года команда провела 8 встреч (1 ничья и 7 поражений).

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Версия на азербайджанском языке “Neftçi” cari mövsüm səfərdə qələbə qazanmayıb

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