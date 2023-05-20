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"Нефтчи" может сыграть в одном турнире с "Фенербахче" и "Зенитом"

"Нефтчи" может сыграть в одном турнире с "Фенербахче" и "Зенитом" Бакинский "Нефтчи" с высокой долей вероятности заменит московское "Динамо" в летнем товарищеском турнире в Санкт-Петербурге с участием "Зенита", "Фенербахче" и "Црвены Звезды" (Сербия).
Футбол
20 мая 2023 г. 01:44
Нефтчи может сыграть в одном турнире с Фенербахче и Зенитом

Бакинский "Нефтчи" с высокой долей вероятности заменит московское "Динамо" в летнем товарищеском турнире в Санкт-Петербурге с участием "Зенита", "Фенербахче" и "Црвены Звезды" (Сербия).

Как передает Report, в команде подтвердили "Спорт-Экспресс" переговоры с организаторами.

"Клуб заинтересован в участии в этом турнире. Сейчас ведутся переговоры, но официально подтвердить участие пока не можем", - заявили в пресс-службе "Нефтчи».

Ранее сообщалось, что в начале июля "Зенит" может сыграть в представительном международном товарищеском турнире с участием "Фенербахче", "Црвены Звезды" и "Динамо". Но в связи со сменой главного тренера (по окончании нынешнего сезона "Динамо" может возглавить Марко Николич - ред.) планы московского клуба на предсезонную подготовку изменились.

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Версия на азербайджанском языке "Neftçi" "Fənərbağça" və "Zenit"lə eyni turnirdə iştirak edə bilər

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