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"Нефтчи" тренировочные сборы в Турции начал с потерь

"Нефтчи" тренировочные сборы в Турции начал с потерь Футбольный клуб "Нефтчи" приступил к учебно-тренировочным сборам в Турции.
Футбол
5 января 2023 г. 22:52
Нефтчи тренировочные сборы в Турции начал с потерь

Футбольный клуб "Нефтчи" приступил к учебно-тренировочным сборам в Турции.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт команды, сегодня "Нефтчи", который разместился в отеле "Gloria Verde Resort", начал двухдневные занятия в Анталии.

Отметим, что три футболиста – недавно перенесший операцию Фарид Юсифли, травмированные Волислав Станкович и Эдди Исрафилов - не были привлечены к сборам.

В то же время долгое время травмированный Сезар Меза Колли принял участие в тренировочных сборах.

Отметим, что "Нефтчи" планирует провести четыре товарищеских матча.

Так, 10 января бакинская команда сыграет с венгерским клубом "Вашаш", 15-го января с польской командой "Медз" и сербской "Бачка Топола", 19-го – сербским клубом "Црвена Звезда".

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