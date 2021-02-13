«Нефтчи», играя восьмером, одолел «Карабах»

Завершился еще один матч 15-го тура Премьер-лиги Азербайджана.

Завершился еще один матч 15-го тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Report, «Карабах» принимал на стадионе им. Т.Бахрамова столичный «Нефтчи».

Матч завершился победой гостей со счетом 2:1.

В матче голы забили Н.Алескеров (28, 75 (пен.)) и М.Эмрели (58).

На 22-й минуте матча защитник «Нефтчи» О.Булудов получил красную карточку. На 72-й минуте защитник хозяев К.Медина получил прямую красную карточку, а через две минуты полузащитник гостей М.Кане получил вторую желтую карточку и удален с поля.

В добавленное время В.Станкович получил вторую желтую карточку и оставил «Нефтчи» доигрывать восьмером.

Таким образом, «Нефтчи», одержав победу и набрав 30 очков, поднялся на первую строчку. «Карабах» с 29 очками находится на второй строчке.