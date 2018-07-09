"Нефтчи" и "Турецкие авиалинии" подписали соглашение о сотрудничестве

9 июля, 2018 15:34

© Report/ Firi Salim Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Футбольный клуб "Нефтчи" подписал договор о сотрудничестве с "Турецкими авиалиниями". Как сообщает Report, соглашение рассчитано на год. В мероприятии приняли участие президент клуба Кямран Гулиев, руководитель Бакинского офиса "Турецких авиалиний" Сейфулла Ильяс, региональный маркетинговый менеджер Иззет Челеби, футболисты Руслан Абышов, Багали Дабо, Сони Мустивар, главный тренер команды Роберто Бордин, а также другие лица.