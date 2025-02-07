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"Нефтчи" и Palms Sports подписали пятилетнее спонсорское соглашение

"Нефтчи" и Palms Sports подписали пятилетнее спонсорское соглашение 14:10
Футбол
7 февраля 2025 г. 16:55
Нефтчи и Palms Sports подписали пятилетнее спонсорское соглашение

Футбольный клуб "Нефтчи" и Palms Sports, принадлежащая International Holding Company (IHC), подписали спонсорское соглашение сроком на 5 лет.

Как сообщает Report, согласно контракту, рассчитанному на 2025-2030гг, Palms Sports получила права на наименование "Нефтчи Арены" и футбольного центра "Нефтчи".

Новые названия будут определены совместным решением партнеров и будут обновлены на всех официальных платформах, включая карты и навигационные приложения.

Начиная с сезона 2025/2026, один из логотипов Palms Sports будет размещен на передней части формы команды А ПФК "Нефтчи" во всех официальных и товарищеских матчах в 2025-2030гг. Логотипы будут использоваться не только на игровой форме, но и на тренировочных принадлежностях и на продукции, предназначенной для болельщиков.

Это спонсорское соглашение не только повысит финансовую устойчивость ПФК "Нефтчи", но и поможет клубу получить большее международное признание. Модель долгосрочного сотрудничества нацелена на создание прочного фундамента как для брендов, так и для клуба.

Отметим, что в мероприятии приняли участие исполнительный директор "Нефтчи" Дженк Сюмер, член правления клуба Эмин Амруллаев и исполнительный директор Palms Sports Фуад Дарвиш.

Фото: Эхтирам Джабиев

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Версия на английском языке ФотоNeftchi PFK and Palms Sports ink sponsorship deal
Версия на азербайджанском языке Фото“Neftçi” PFK və “Palms Sports” arasında sponsorluq müqaviləsi imzalanıb

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