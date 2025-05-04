"Нефтчи" и "Кяпаз" сыграли вничью в заключительном матче 33-го тура Премьер-лиги

Бакинский "Нефтчи" сыграл вничью с гянджинским "Кяпазом" в заключительном матче 33-го тура азербайджанской Премьер-лиги по футболу.

Бакинский "Нефтчи" сыграл вничью с гянджинским "Кяпазом" в заключительном матче 33-го тура азербайджанской Премьер-лиги по футболу.

Как сообщает Report , встреча на "Нефтчи Арене" завершилась со счетом 2:2.

В составе хозяев отличились Алекс Фернандес (24) и Эмин Махмудов (90+6), голы за гостей забивали Луис Пачу (50) и Джамал Джафаров (62).

После этого матча "Кяпаз", набрав 29 очков, занимает 9-е место, "Нефтчи" с 37 баллами находится на 6-й позиции.

Отметим, что в предыдущих встречах тура "Зиря" дома обыграла "Туран Товуз" со счетом 1:0, а "Карабах" выиграл у "Сумгайыта" - 2:0. Матчи "Араз-Нахчыван" - "Сабах" и "Шамахы" - "Сабаил" завершились со счетом 1:1.