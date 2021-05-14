"Нефтчи" и "Карабах" разыграют титул чемпиона в очной встрече

Завершился XXVII тур Азербайджанской премьер-лиги

Завершился XXVII тур Азербайджанской премьер-лиги.

Как передает Report, возглавляющий турнирную таблицу агдамский "Карабах" дома забил два безответных гола в ворота "Кешли". Отличились Махир Эмрели и Квабена Овусу. Отметим, что Эмрели имел шанс отличиться во второй раз, но не реализовал пенальти.

Идущий на втором месте "Нефтчи" одержал в Сумгайыте победу над одноименной командой с минимальным счетом. Единственный гол во встрече в добавленное к первому тайму время забил Воислав Станкович.

В игре "Зиря" - "Сабаил" была зафиксирована победа хозяев поля со счетом 2:0. Забитые мячи на счету Агабалы Рамазанова и Неманьи Анджелковича.

Благодаря этим результатам "Карабах" (57 очков) и "Нефтчи" (56 очков) сохранили за собой текущие позиции. "Зиря" с 38 очками поднялась на третью строчку, "Сумгайыт" (36 очков) откатился на 4-ое место. Таким образом, чемпион, вице-чемпион и бронзовый медалист азербайджанского первенства определятся в последнем туре. В последнем туре "Нефтчи" сыграет с "Карабахом", "Сабах" с "Зиря", "Сабаил" с "Сумгайытом", а "Кешля" с "Габалой". Все матчи пройдут 19 мая.