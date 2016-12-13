"Нефтчи" и "Интер" одержали победу

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Завершились еще два матча 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, "Нефтчи" в поездке встретился с "Зиря".

Матч прошел под превосходством гостей. Жонас Пессалли в составе "черно-белых" забил три гола и матч завершился победой "Нефтчи" со счетом 3:0.

Что же касается клуба "Интер", он встретился с гянджинским "Кяпяз". Провинциальная команда на этой встрече проиграла.

В столичном клубе отличились Рауф Алиев и Низами Гаджиев. Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0.