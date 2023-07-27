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"Нефтчи" и "Габала" вступают в борьбу в Лиге конференций УЕФА

"Нефтчи" и "Габала" вступают в борьбу в Лиге конференций УЕФА Представляющие Азербайджан в Лиге конференций УЕФА футбольные клубы "Габала" и "Нефтчи" вступают в борьбу.
Футбол
27 июля 2023 г. 07:35
Нефтчи и Габала вступают в борьбу в Лиге конференций УЕФА

Представляющие Азербайджан в Лиге конференций УЕФА футбольные клубы "Габала" и "Нефтчи" вступают в борьбу.

Как сообщает Report, в первом матче II квалификационного раунда региональный клуб дома примет кипрскую "Омонию". Игра, которая состоится на Габалинском городском стадионе, начнется в 20:00. Встречу будет обслуживать румынский арбитр ФИФА Андрей Чивулет.

"Нефтчи" же свою первую встречу на турнире проведет в Боснии и Герцеговине. Соперником станет один из самых титулованных клубов страны "Железничар". Стартовый свисток игры, которая будет проведена на стадионе "Грбавица", будет дан в 23:00 по бакинскому времени. Судить матч будет эстонец Юрий Фришер.

Ответные матчи между командами состоятся 3 августа.

Лига конференций УЕФА
II квалификационный раунд, первые игры
27 июля

20:00. "Габала" (Азербайджан) - "Омония" (Кипр)
Судья: Андрей Чивулете (Румыния)
Габалинский городской стадион.

23:00. "Железничар" (Босния и Герцеговина) - "Нефтчи" (Азербайджан)
Судья: Юрий Фришер (Эстония)
Стадион "Грбавица", Сараево.

Отметим, что другой представитель Азербайджана в Лиге конференций УЕФА бакинский "Сабах" одолел в Латвии "РФШ" со счетом 0:2.

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Версия на азербайджанском языке "Neftçi" və "Qəbələ" Konfrans Liqasında mübarizəyə başlayır

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