"Нефтчи" и "Габала" вступают в борьбу в Лиге конференций УЕФА

Представляющие Азербайджан в Лиге конференций УЕФА футбольные клубы "Габала" и "Нефтчи" вступают в борьбу.
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"Нефтчи" же свою первую встречу на турнире проведет в Боснии и Герцеговине. Соперником станет один из самых титулованных клубов страны "Железничар". Стартовый свисток игры, которая будет проведена на стадионе "Грбавица", будет дан в 23:00 по бакинскому времени. Судить матч будет эстонец Юрий Фришер.
Ответные матчи между командами состоятся 3 августа.
Лига конференций УЕФА
II квалификационный раунд, первые игры
27 июля
20:00. "Габала" (Азербайджан) - "Омония" (Кипр)
Судья: Андрей Чивулете (Румыния)
Габалинский городской стадион.
23:00. "Железничар" (Босния и Герцеговина) - "Нефтчи" (Азербайджан)
Судья: Юрий Фришер (Эстония)
Стадион "Грбавица", Сараево.
Отметим, что другой представитель Азербайджана в Лиге конференций УЕФА бакинский "Сабах" одолел в Латвии "РФШ" со счетом 0:2.