"Нефтчи" и "Габала" вступают в борьбу в Лиге конференций УЕФА

Представляющие Азербайджан в Лиге конференций УЕФА футбольные клубы "Габала" и "Нефтчи" вступают в борьбу.

Представляющие Азербайджан в Лиге конференций УЕФА футбольные клубы "Габала" и "Нефтчи" вступают в борьбу.

Как сообщает Report , в первом матче II квалификационного раунда региональный клуб дома примет кипрскую "Омонию". Игра, которая состоится на Габалинском городском стадионе, начнется в 20:00. Встречу будет обслуживать румынский арбитр ФИФА Андрей Чивулет.

"Нефтчи" же свою первую встречу на турнире проведет в Боснии и Герцеговине. Соперником станет один из самых титулованных клубов страны "Железничар". Стартовый свисток игры, которая будет проведена на стадионе "Грбавица", будет дан в 23:00 по бакинскому времени. Судить матч будет эстонец Юрий Фришер.

Ответные матчи между командами состоятся 3 августа.

Лига конференций УЕФА

II квалификационный раунд, первые игры

27 июля

20:00. "Габала" (Азербайджан) - "Омония" (Кипр)

Судья: Андрей Чивулете (Румыния)

Габалинский городской стадион.

23:00. "Железничар" (Босния и Герцеговина) - "Нефтчи" (Азербайджан)

Судья: Юрий Фришер (Эстония)

Стадион "Грбавица", Сараево.

Отметим, что другой представитель Азербайджана в Лиге конференций УЕФА бакинский "Сабах" одолел в Латвии "РФШ" со счетом 0:2.