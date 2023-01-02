О нас

"Нефтчи" хочет приобрести сербского защитника

"Нефтчи" хочет приобрести сербского защитника Игрок "Зиря" Неманья Анджелкович может продолжить свою карьеру в "Нефтчи".
Футбол
2 января 2023 г. 12:15
Нефтчи хочет приобрести сербского защитника

Игрок "Зиря" Неманья Анджелкович может продолжить свою карьеру в "Нефтчи".

По информации Report, 25-летний сербский защитник стал центром внимания "бело-черных".

Ожидается, что переход футболиста, который уже расстался с "Зиря", состоится в ближайшие дни.

Контракт Анджелковича с "Зиря", подписанный в январе 2021 года, истекает в конце сезона. Однако по взаимному согласию стороны прекратили сотрудничество. В составе команды, которая сегодня отправилась в Анталью на зимний сбор, сербского защитника не было.

До приезда в Азербайджан, Анджелкович играл в клубах "Радник", "Металац", "Явор", "Пивара" и "Златибор" в своей стране.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “Neftçi” serbiyalı müdafiəçini transfer etmək istəyir

Экслюзивные новости

Елена Зеленская: Азербайджан поставляет оборудование, в котором очень нуждается наше население - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Елена Зеленская: Азербайджан поставляет оборудование, в котором очень нуждается наше население - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ
31 декабря 2022 г. 13:43
В Азербайджане наблюдается дефицит некоторых лекарств
В Азербайджане наблюдается дефицит некоторых лекарств
30 декабря 2022 г. 11:18
Названа текущая ситуация с COVID-19 в Азербайджане
Названа текущая ситуация с COVID-19 в Азербайджане
29 декабря 2022 г. 16:25
Минздрав: Распространение вируса гриппа в Азербайджане не исключено
Минздрав: Распространение вируса гриппа в Азербайджане не исключено
29 декабря 2022 г. 15:59
Назначен и.о. директора Управления государственного заповедника города Шуша
Назначен и.о. директора Управления государственного заповедника города Шуша
28 декабря 2022 г. 13:47
Репортаж из украинского города Бахмут
ФотоРепортаж из украинского города Бахмут
28 декабря 2022 г. 13:21
Министр: Азербайджанский газ покроет около трети потребностей Сербии
Министр: Азербайджанский газ покроет около трети потребностей Сербии
28 декабря 2022 г. 11:00
ВОЗ не рекомендует менять меры здравоохранения для борьбы с новым штаммом Omicron
ВОЗ не рекомендует менять меры здравоохранения для борьбы с новым штаммом Omicron
26 декабря 2022 г. 10:00
Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
23 декабря 2022 г. 14:04
Министр обороны о совместных военных учениях Азербайджана и Турции в этом году
Министр обороны о совместных военных учениях Азербайджана и Турции в этом году
23 декабря 2022 г. 12:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi