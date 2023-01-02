"Нефтчи" хочет приобрести сербского защитника

Игрок "Зиря" Неманья Анджелкович может продолжить свою карьеру в "Нефтчи".

Игрок "Зиря" Неманья Анджелкович может продолжить свою карьеру в "Нефтчи".

По информации Report, 25-летний сербский защитник стал центром внимания "бело-черных".

Ожидается, что переход футболиста, который уже расстался с "Зиря", состоится в ближайшие дни.

Контракт Анджелковича с "Зиря", подписанный в январе 2021 года, истекает в конце сезона. Однако по взаимному согласию стороны прекратили сотрудничество. В составе команды, которая сегодня отправилась в Анталью на зимний сбор, сербского защитника не было.

До приезда в Азербайджан, Анджелкович играл в клубах "Радник", "Металац", "Явор", "Пивара" и "Златибор" в своей стране.