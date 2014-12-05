"Нефтчи" будет играть с "Карабахом" в неполном составе

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ На предстоящий 7 декабря матч XV тура Topaz Премьер-лиги клуб "Нефтчи" выйдет в неполном составе.

Как сообщает Report, об этом официальному сайту клуба сообщил главный тренер "Нефтчи" Ариф Асадов.

По словам 44-летнего специалиста, Джулиус Вобай и Сесилио Кауэ получили травмы, Эльвин Юнусзаде и Эльнур Аллахвердиев наказаны. Вдобавок ко всему, Эмиль Балаев находится на тренировках в лагере "Айнтрахт" в Германии.

По словам Асадова, вместо них он хочет предоставить шанс молодым игрокам - Ниджату Гурбанову, Эльвину Бадалову, Эмину Мехтиеву: "Они - члены основного состава. В команде сформировалась атмосфера здоровой конкуренции, и поэтому можно будет говорить о развитии. Естественно, при наличии в команде наказанных и травмированных футболистов, мы затрудняемся в определении состава. В этом смысле проблемы могут быть. Однако с психологической точки зрения все в порядке. Каждый осознает свою ответственность и пытается справиться со своей задачей профессионально".

Главный тренер заявил, что несмотря на отсутствие ведущих футболистов, они надеются на победу в матче с "Карабахом": "Нефтчи" всегда боролся за победу. С этой точки зрения мы хотим победить и сократить разницу в счете. Несмотря на трудности, связанные с составом, каждый вышедший на поле футболист будет играть для победы".

Отметим, что матч между "Нефтчи" и "Карабах", который пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 15:15.