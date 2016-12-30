"Нефтчи" арендовал футболиста "Слована"

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Клуб "Нефтчи" усилил состав еще одним футболистом. Как сообщает Report, клуб арендовал футболиста чешского клуба "Слован" Зденека Фольпрехта.

25-летний полузащитник будет выступать за "Нефтчи" до конца текущего сезона. Спортивный директор "Слована" Ян Нежмар на официальном сайте представителя Либерец подтвердил данное решение: "Зденек получил очень выгодное предложение. Это предложение удовлетворяет и "Слован". Мы хотим сменить атмосферу в команде. Особой причины сдавать нашего футболиста в аренду нет".

Отметим, что Зденек Фольпрехт на групповом этапе Лиги Европы в матчах против "Карабаха" в Баку и Либерцах сыграл все 90 минут. "Слован" с 4 очками занял последнее место в группе J и приостановил борьбу в еврокубке.