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    "Нефтчи" 8 июня представит нового главного тренера

    Наблюдательный совет выберет одного из двух кандидатов

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Новый главный тренер футбольного клуба "Нефтчи" будет отобран среди двух кандидатов. 

    Как сообщили Report в пресс-службе клуба, это румын Мариус Шумудица и итальянец Роберто Бордин. 

    На предстоящем 7 июня заседании Наблюдательного совета пройдут обсуждения и будет принято окончательное решение. 

    А на следующий день главного тренера "Нефтчи" представят общественности. 

    Отметим, что 31 мая "Нефтчи" заявил, что расстался с Тарланом Ахмедовым. 

    Последним клубом Мариуса Шумудицы был турецкий "Кайсериспор", а Роберто Бордин был главным тренером "Шерифа" (Молдова). 

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