"Нефтчи" 8 июня представит нового главного тренера

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Новый главный тренер футбольного клуба "Нефтчи" будет отобран среди двух кандидатов.

Как сообщили Report в пресс-службе клуба, это румын Мариус Шумудица и итальянец Роберто Бордин.

На предстоящем 7 июня заседании Наблюдательного совета пройдут обсуждения и будет принято окончательное решение.

А на следующий день главного тренера "Нефтчи" представят общественности.

Отметим, что 31 мая "Нефтчи" заявил, что расстался с Тарланом Ахмедовым.

Последним клубом Мариуса Шумудицы был турецкий "Кайсериспор", а Роберто Бордин был главным тренером "Шерифа" (Молдова).