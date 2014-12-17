​Президент Азербайджана прокомментировал незасчитанный судьей гол клуба "Карабах"

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня президент Ильхам Алиев принял членов футбольного клуба "Карабах". Об этом сообщает Report со ссылкой на АзерТАдж.

Как заявил президент страны, футбольный клуб "Карабах" достойно представляет нашу страну на международных соревнованиях.

Глава государства сказал, что развитие футбола в Азербайджане является государственной политикой и заявил о принятии соответствующей госпрограммы: "Азербайджан известен в мире как спортивная страна и международные спортивные структуры высоко ценят наши достижения. Азербайджанские спортсмены периодически радуют нас, показывая на олимпийских играх высокие результаты".

Президент особо подчеркнул успех наших молодых спортсменов на Летних олимпийских играх в Лондоне и на прошедших в Китае Летних юношеских олимпийских играх.

"В свою очередь, государство проводит последовательную политику, направленную на развитие спорта. За последние годы в стране построено более 50-ти олимпийских центров, более 40 их которых расположены в регионах. Существующие спортивные сооружения также обновляются. В настоящее время в Баку строится самое крупное спортивное сооружение региона - Олимпийский стадион. Сейчас идет процесс расчистки озера Беюкшор, где расположен стадион. Это будет способствовать сохранению экологического баланса".

Президент отметил, что незасчитанный судьей гол, забитый 11 декабря командой "Карабах" на встрече с итальянским "Интер", свидетельствует о непрофессионализме судейской бригады или же является результатом предвзятой позиции. "Вы были достойны больших побед и эти победы отобрали у вас на глазах у всего мира", - заявил Ильхам Алиев.