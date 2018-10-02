Не имеющие представления о "Карабахе" и слепо верящие в победу болельщики "Арсенала" - РЕПОРТАЖ - ФОТО

Лондон. 2 октября. REPORT.AZ/ В преддверии матча между английским "Aрсеналом" и "Карабахом" в Баку в рамках II тура Лиги Европы лондонский корреспондент Report подготовил репортаж с окрестностей стадиона "Emirates". Представляем вниманию читателей этот репортаж…

Стадион "Emirates", расположенный в 40 минутах езды от центра Лондона, вмещает порядка 60 тысяч зрителей, считаясь третьим по величине стадионом после "Уэмбли" и "Old Trafford". Ринувшись в поддержку своих любимчиков, верные болельщики "Aрсенала" перекрыли дорогу к спортивной арене. Пойдут ли они по стопам своей команды, добравшись до Баку для наблюдения воочию 4 октября матча между "Карабахом" и "Арсеналом" в рамках II тура Лиги Европы?

55-летний Энди признается, что с самого детства является поклонником "Aрсенала", стремясь вживую отслеживать все игры любимой команды в Великобритании: "При первой же возможности я иду на стадион. Не верится, что смогу попасть на матч с "Карабахом". Наверное, посмотрю по телевизору. Мне кажется, встреча завершится со счетом 3:0 в пользу "Aрсенала"".

Две девушки чуть поодаль покупают шарфы с эмблемой "Aрсенала". По их словам, они с друзьями частенько выбираются на матчи "Арсенала". Не имея особого представления о "Карабахе", они безусловно пророчат успех своей команде.

Спускается мрак, и у стадиона одна за другой выстраиваются полицейские машины. Сумки болельщиков проверяют у входа.

Удается перехватить группу пришедших на стадион подростков. Им невдомек, где находится Азербайджан и что это за страна, но при упоминании о "Карабахе" они тут же оживляются, уверенно заявляя о предстоящей победе своей команды.

Мэтью называет себя футбольным болельщиком, но на вопрос о "Карабахе" запинается, недоуменно хлопая глазами. "Напомните мне о команде", - просит он. Получив сведения, наш собеседник восклицает: "Ах, да, Азербайджан… Конечно, я наслышан об этой стране. Особенно припоминаю международные турниры. Mне кажется, победа будет за "Aрсеналом". Шансы азербайджанской команды призрачны. Возможно, учитывая проведение матча в Баку, перед "Карабахом" и замаячит призрак победы, но такое маловероятно", - спешит добавить он.

Рон – ярый поклонник футбола, но о "Карабахе" он и слыхом не слыхивал.

Такие вот дела… Лондон славится знаменитыми футбольными клубами, такими как "Aрсенал", "Челси", "Toттенхэм", насчитывающими миллионы фанатов. Большинство из них не интересуются предстоящим матчем с "Карабахом", равно как и поездкой в Баку.

По информации, полученной из пресс-службы "Карабаха", "Арсенал" запросил 500 мест для своих болельщиков на бакинских трибунах…

Айтен Аббаслы, Лондон