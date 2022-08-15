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Названы судьи на матч "Карабах" – "Виктория"

Названы судьи на матч "Карабах" – "Виктория" Обнародованы назначения на первую игру этапа плей-офф Лиги чемпионов УЕФА в Баку между "Карабахом" и чешской "Викторией" (Пльзень).
Футбол
15 августа 2022 г. 10:26
Названы судьи на матч Карабах – Виктория

Обнародованы назначения на первую игру этапа плей-офф Лиги чемпионов УЕФА в Баку между "Карабахом" и чешской "Викторией" (Пльзень).

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, встреча поручена судейской бригаде из Словении.

Рефери ФИФА Славко Винчичу помогут боковые судьи Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Функцию четвертого судьи выполнит Раде Обренович.

Судьями VAR будут Нейтс Кайтазович и Юре Прапротник.

Отметим, что матч "Карабах" – "Виктория" состоится 17 августа и стартует 20:45.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" – "Viktoriya" oyununun hakimləri açıqlanıb

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