Названы судьи на матч "Карабах" – "Виктория"

Обнародованы назначения на первую игру этапа плей-офф Лиги чемпионов УЕФА в Баку между "Карабахом" и чешской "Викторией" (Пльзень).
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, встреча поручена судейской бригаде из Словении.
Рефери ФИФА Славко Винчичу помогут боковые судьи Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Функцию четвертого судьи выполнит Раде Обренович.
Судьями VAR будут Нейтс Кайтазович и Юре Прапротник.
Отметим, что матч "Карабах" – "Виктория" состоится 17 августа и стартует 20:45.