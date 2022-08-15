Названы судьи на матч "Карабах" – "Виктория"

Названы судьи на матч "Карабах" – "Виктория"

Обнародованы назначения на первую игру этапа плей-офф Лиги чемпионов УЕФА в Баку между "Карабахом" и чешской "Викторией" (Пльзень).

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Обнародованы назначения на первую игру этапа плей-офф Лиги чемпионов УЕФА в Баку между "Карабахом" и чешской "Викторией" (Пльзень). Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, встреча поручена судейской бригаде из Словении. Рефери ФИФА Славко Винчичу помогут боковые судьи Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Функцию четвертого судьи выполнит Раде Обренович. Судьями VAR будут Нейтс Кайтазович и Юре Прапротник. Отметим, что матч "Карабах" – "Виктория" состоится 17 августа и стартует 20:45. Подпишитесь на наш Telegram канал