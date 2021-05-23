Названы судейские назначения на финал Кубка Азербайджана

Финальный матч Кубка Азербайджана по футболу между "Кешлей" и "Сумгайытом", который состоится 24 мая на стадионе Bank Respublika Arena, поручен рефери ФИФА Алияру Агаеву.
Как передает Report со ссылкой на сайт Профессиональной футбольной лиги, функцию четвертого арбитра исполнит другой судья международной категории Эльчин Мясиев.
24 мая (понедельник)
19:30. "Кешля" - "Сумгаит"
Стадион Bank Respublika Arena
Арбитры: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Эльчин Мясиев
Резервный помощник судьи: Эльшад Абдуллаев
Судья-инспектор: Бабек Гулиев
Представитель АФФА: Машалла Ахмедов