Названы судьи матча Азербайджан-Косово

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Обнародованы назначения на предстоящий матч Азербайджан-Косово в Дивизионе D Лиги наций УЕФА.

Как сообщает Report, матч, который пройдет на Бакинском олимпийском стадионе, поручен судейской бригаде из Норвегии.

Боковыми судьями рефери Ола Хоббер Нильсена будут Харальд Гроневич и Оскар Исаксен, Симон Йттерланд назначен четвертым судьей.

Эспен Андреас Эскас и Том Харальд Хаген выполнят функцию дополнительного помощника судьи. Португалец Лусилио Кардозо Кортес Батиста будет судьей-инспектором, а голландец Мартин Стуркенбоом - представителем УЕФА.

Отметим, что предстоящий 7 сентября матч Азербайджан-Косово начнется в 20:00. Хоббер Нильсен в последний раз управлял выездным матчем "Карабаха" с "Кукеси" во II квалификационном раунде Лиги чемпионов. Встреча завершилась ничьей - 0:0.