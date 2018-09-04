 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Названы судьи матча Азербайджан-Косово

    Встреча поручена норвежцам

    Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Обнародованы назначения на предстоящий матч Азербайджан-Косово в Дивизионе D Лиги наций УЕФА.  

    Как сообщает Report, матч, который пройдет на Бакинском олимпийском стадионе, поручен судейской бригаде из Норвегии. 

    Боковыми судьями рефери Ола Хоббер Нильсена будут Харальд Гроневич и Оскар Исаксен, Симон Йттерланд назначен четвертым судьей. 

    Эспен Андреас Эскас и Том Харальд Хаген выполнят функцию дополнительного помощника судьи. Португалец Лусилио Кардозо Кортес Батиста будет судьей-инспектором, а голландец Мартин Стуркенбоом - представителем УЕФА. 

    Отметим, что предстоящий 7 сентября матч Азербайджан-Косово начнется в 20:00. Хоббер Нильсен в последний раз управлял выездным матчем "Карабаха" с "Кукеси" во II квалификационном раунде Лиги чемпионов. Встреча завершилась ничьей - 0:0. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi