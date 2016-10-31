Названы рефери, которые рассудят матч между "Карабахом" и ПАОК в Лиге Европы

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Обнародованы назначения на предстоящий матч между греческим ПАОК и "Карабахом" в группе J в IV туре Лиги Европы.

Как сообщает Report, встреча в Салоники поручена судейской бригаде из Шотландии.

Главным тренером матча будет Джон Битон.

Встреча пройдет 3 ноября и начнется в 22:05 по местному времени (4 ноября в 00:05 по бакинскому времени).

IV тур, групповые игры, Лига Европы

Группа J

00:05. ПАОК (Греция) - "Карабах" (Азербайджан)

Главный тренер: Джон Битон

Судьи боковой линии: Дуглас Поттер, Аластаир Мазер

Дополнительные помощники судей: Стивен Маклин, Дональд Робертсон

Четвертый судья: Шон Карр (все из Шотландии)

Судья-инспектор: Дарко Чеферин (Словения)

Представители УЕФА: Геннадий Скуртул (Молдова)

Салоники, Стадион "Tumba"