Названы рефери, которые рассудят матч между "Карабахом" и ПАОК в Лиге Европы

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Обнародованы назначения на предстоящий матч между греческим ПАОК и "Карабахом" в группе J в IV туре Лиги Европы.
Как сообщает Report, встреча в Салоники поручена судейской бригаде из Шотландии.
Главным тренером матча будет Джон Битон.
Встреча пройдет 3 ноября и начнется в 22:05 по местному времени (4 ноября в 00:05 по бакинскому времени).
IV тур, групповые игры, Лига Европы
Группа J
00:05. ПАОК (Греция) - "Карабах" (Азербайджан)
Главный тренер: Джон Битон
Судьи боковой линии: Дуглас Поттер, Аластаир Мазер
Дополнительные помощники судей: Стивен Маклин, Дональд Робертсон
Четвертый судья: Шон Карр (все из Шотландии)
Судья-инспектор: Дарко Чеферин (Словения)
Представители УЕФА: Геннадий Скуртул (Молдова)
Салоники, Стадион "Tumba"
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости