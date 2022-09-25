Названы стартовые составы сборных Азербайджана и Казахстана

Объявлены стартовые составы сборных Азербайджана и Казахстана, которые встретятся в шестом туре группового этапа Лиги наций УЕФА.

Объявлены стартовые составы сборных Азербайджана и Казахстана, которые встретятся в шестом туре группового этапа Лиги наций УЕФА.

Как передает Report, с первой минуты на поле выйдут следующие игроки:

Азербайджан: Шахруддин Магомедалиев, Бахлул Мустафазаде, Бадави Гусейнов, Ходжат Хагверди, Эльвин Джафаргулиев, Эдди Исрафилов, Филип Озобич, Эмин Махмудов, Озанджан Кекчю, Рамиль Шейдаев, Ренат Дадашов.

Казахстан: Игорь Шацкий, Александр Марочкин, Нуралы Алип, Тимур Досмагамбетов, Марат Быстров, Багдат Каиров, Эльхан Астанов, Аслан Дарабаев, Исламбек Куат (к), Рамазан Оразов, Абылайхан Жумабек.

Отметим, что матч, который состоится сегодня на "Далга Арене", начнется в 20:00.