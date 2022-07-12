Названы стартовые составы клубов "Карабах" и "Лех"

Определились стартовые составы клубов "Карабах" и "Лех", которые сыграют в ответном матче квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА в Баку.

Определились стартовые составы клубов "Карабах" и "Лех", которые сыграют в ответном матче квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА в Баку.

Как сообщает Report, на поле выйдут следующие игроки:

"Карабах": 1. Шахруддин Магомедалиев (В), 5. Максим Медведев (К), 7. Ричард Алмейда, 8. Марко Янкович, 10. Абдулла Зубир, 19. Филип Озобич, 20. Кади Борхес, 25. Ибрагим Ваджи, 29. Марко Вешович, 44. Эльвин Джафаргулиев, 81. Кевин Медина.

Запасные игроки: 23. Лука Гугешашвили, 89. Амин Рамазанов, 4. Рахиль Мамедов, 11. Овусу Квабена, 13. Бахлул Мустафазаде, 15. Леандро Андраде, 18. Исмаил Ибрагимли, 22. Муса Гурбанлы, 27. Торал Байрамов, 30. Аббас Гусейнов, 55. Бадави Гусейнов, 77. Рамиль Шейдаев.

Главный тренер: Гурбан Гурбанов.

"Лех": 1. Артур Рудько (В), 2. Жоэл Перейра, 5. Педру Ребошу, 6. Йеспер Карлстрем, 9. Микаэль Исхак (К), 16. Антонио Милич, 21. Михал Скораш, 22. Радослав Муравски, 23. Кристоффер Вельде, 24. Жоао Амарал, 37. Любомир Шатка.

Запасные игроки: 31. Кшиштоф Баковски, 35. Филип Беднарек, 11. Филип Марчвински, 14. Георгий Цитаишвили, 17. Филип Симчак, 20. Максимилиан Пинкот, 30. Ника Квеквескири, 44. Альян Червински, 90. Артур Собех.

Главный тренер: Джон ван ден Бром.

Отметим, что матч состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:00. В первой встрече в Познани "Карабах" проиграл "Леху" с минимальным счетом - 0:1.