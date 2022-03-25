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Названы стартовые составы Азербайджана и Мальта

Названы стартовые составы Азербайджана и Мальта Азербайджан и Мальта назвали стартовые составы на товарищеский матч.
Футбол
25 марта 2022 г. 21:00
Названы стартовые составы Азербайджана и Мальта

Азербайджан и Мальта назвали стартовые составы на товарищеский матч.

Report представляет составы команд:

Мальта: Анри Бонелло, Андрей Агиус (к), Жан Борг, Стив Борг, Райан Камендзули, Мэтью Гийомье, Тедди Теума, Джозеф Мбонг, Брендо Пейбер, Юрген Дегабриэле, Александр Сатариано.

Азербайджан: Салахат Агаев, Максим Медведев (к), Ходжат Хагверди, Азер Салахлы, Аббас Гусейнов, Гара Гараев, Эдди Исрафилов, Алексей Исаев, Эмин Махмудов, Филип Озобич, Рамиль Шейдаев.

Встреча на Национальном стадионе в Та Гали начнется в 22:00 по бакинскому времени.

Отметим, что это будет первый поединок сборной Азербайджана в 2022 году.

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Версия на азербайджанском языке Malta və Azərbaycan milli komandalarının start heyətləri açıqlanıb

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