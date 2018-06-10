Названы самые дорогие футболисты на ЧМ-2018

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Немецкий портал Transfermarket оценил стоимость команд, которые будут выступать на чемпионате мира по футболу.

Как передает Report, самыми дорогими игроками на турнире стали аргентинец Лионель Месси и бразилец Неймар. Их стоимость оценили в 180 млн евро.

На второй строчке расположились форвард сборной Англии Харри Кейн и бельгиец Кевин де Брюйне. Согласно данным портала, за них придется заплатить по меньшей мере 150 млн евро.

Третье место в списке занял французский Поль Погба. В пятерку самых дорогих футболистов также вошел его партнер по команде Рафаэль Варан и опорный полузащитник Германии Тони Кроос.

Самым дорогим российским футболистом эксперты назвали полузащитника Александра Головина (18 млн евро). Самым дешевым футболистом на мундиале стал 38-летний защитник сборной России Сергей Игнашевич. Его стоимость оценили всего в 25 тысяч евро.