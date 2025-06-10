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Названы самые дорогие футболисты чемпионата Азербайджана

Названы самые дорогие футболисты чемпионата Азербайджана 10:32
Футбол
10 июня 2025 г. 10:53
Названы самые дорогие футболисты чемпионата Азербайджана

Стали известны игроки с самой высокой рыночной стоимостью в Премьер-лиге Misli.

По информации Report, на портале Transfermarkt опубликованы обновленные рыночные оценки стоимости футболистов, выступающих в чемпионате Азербайджана.

Стоимость легионера "Карабаха" Леандро Андраде выросла на 500 тыс. евро - до 2,5 млн евро. Столько же стоит его одноклубник Кади Боргес. Оба игрока возглавляют рейтинг самых дорогих футболистов клуба.

На третьем месте - еще один представитель агдамского клуба, нападающий сборной Азербайджана Нариман Ахундзаде. Его стоимость выросла на 200 тыс. евро и составляет 2 млн евро. Он остается самым дорогим местным игроком Премьер-лиги.

Следом расположились: Алексей Кащук - 1,8 млн евро (без изменений), Матеуш Кохальски - 1,5 млн евро (без изменений), Торал Байрамов - 1,5 млн евро (рост на 300 тысяч), Яссин Бензия - 1,2 млн евро (без изменений), Эльвин Джафаргулиев - 1,2 млн евро (рост на 300 тыс.), Эммануэль Аддаи - 1,2 млн евро (без изменений), Салифу Сума ("Зиря") - 1,2 млн евро (рост на 350 тыс.).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan çempionatında bazar dəyəri yüksək olan futbolçular bəlli olub

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