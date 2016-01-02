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    Названы причины отмены предстоящего в Анталье сбора азербайджанских судей

    Учебно-тренировочный сбор пройдет в Баку

    Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Запланированный в Анталье традиционный зимний учебно-тренировочный сбор футбольных судей Азербайджана отменен.

    Об этом Report сообщил председатель Комитета судей АФФА Хагани Мамедов.

    По его словам, сборы пройдут в Баку: "Зимний учебно-тренировочный сбор судей пройдет в Баку. Судьи будут управлять предстоящими в столице проверочными встречами клубов Премьер-лиги. Нам нужно, чтобы игры состоялись. Несколько наших клубов останутся в Баку. Надеюсь, что у нас будет достаточное количество игр для испытания судей".

    Х.Мамедов назвал также причину отмены запланированного в Анталье сбора: "Есть определенные трудности. Однако, следует учесть и тот фактор, что из-за российско-турецких отношений некоторые российские клубы не поедут в Турцию, что дает основание предположить, что на учебно-тренировочный сбор в Анталье приедет незначительное количество команд. Причина изменения планов также связана с курсом доллара".

    Отметим, что с 2009 года азербайджанские судьи проводили зимний сбор в Анталье.

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