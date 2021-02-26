Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЕ

Всего в списке оказались четыре футболиста

Стали известны претенденты на звание лучшего футболиста недели в Лиге Европы.

Как сообщает Report, всего в списке оказались четыре футболиста. Это Пьер-Эмерик Обамеянг из лондонского "Арсенала", Деле Алли из "Тоттенхэма", Альфредо Морелос из "Рейнджерс" и Андреас Линде из "Мольде".

Первый стал автором дубля в ворота "Бенфики" (3:2), Алли забил победный гол и сделал две голевых передачи в матче с "Вольфсбергом" (4:0), Морелос забросил мяч и дважды ассистировал партнерам в домашней игре с "Антверпеном" (5:2), а вратарь Линде 9 раз отбивался от мяча в игре против "Хоффенхайма" (2:0).