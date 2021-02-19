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Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы

Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы На звание лучшего игрока претендуют Бруну Фернандеш, Мунас Даббур, Бруно Петкович, Гарет Бэйл
Футбол
19 февраля 2021 г. 09:42
Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы

УЕФА назвал имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам первых матчей 1/16 финала Лиги Европы.

Как сообщает Report, на звание лучшего игрока претендуют Бруну Фернандеш, Мунас Даббур, Бруно Петкович, Гарет Бэйл.

Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед") – 2 гола в матче с "Реал Сосьедад" (4:0);

Мунас Даббур ("Хоффенхайм") – 2 гола, 1 результативная передача и 1 незабитый пенальти в матче с "Мольде" (3:3);

Бруно Петкович ("Динамо" З) – 2 гола в матче с "Краснодаром" (3:2);

Гарет Бэйл ("Тоттенхэм") – 1 гол и 1 результативная передача в матче с "Вольфсбергом" (4:1).

Отметим, что победитель станет известен в результате голосования среди болельщиков на официальном сайте УЕФА.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Liqası: Həftənin futbolçusu adına namizədlər bəlli oldu

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