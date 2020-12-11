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Названы претенденты на премию Ференца Пушкаша

Названы претенденты на премию Ференца Пушкаша Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала финалистов премии Ференца Пушкаша, которую вручают за самый красивый гол года.
Футбол
11 декабря 2020 г. 21:59
Названы претенденты на премию Ференца Пушкаша

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала финалистов премии Ференца Пушкаша, которую вручают за самый красивый гол года.

Как передает Report, за почетный титул поборются Джорджиан де Арраскаэта ("Сеара" - "Фламенго"), Сон Хын Мин ("Тоттенхэм Хотспур" - "Бернли") и Луис Суарес ("Барселона" - "Мальорка").

Церемония ФИФА The Best 2020 состоится 17 декабря и пройдёт в онлайн-формате. Это вызвано сложившейся в мире сложной эпидемиологической обстановкой. Голосование стартовало 25 ноября и завершилось 9 декабря.

На церемонии будут награждены и победители в других категориях, включая лучшего игрока и лучшего тренера.

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Версия на азербайджанском языке "Ferents Puşkaş" mükafatına əsas namizədlər bəlli oldu

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