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Стали известны претенденты на покупку Месси

Стали известны претенденты на покупку Месси Названы клубы, претендующие на покупку аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси
Футбол
22 августа 2020 г. 19:28
Стали известны претенденты на покупку Месси
Лионеля Месси

Названы клубы, претендующие на покупку аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

Как передает Report, об этом сообщает The Sun.

Наиболее высокие шансы у трех европейских грандов. Французский "Пари Сен-Жермен", итальянские "Ювентус" и "Интер" — все три клуба претендуют на форварда каталонцев. Отмечается, что ПСЖ способен предложить крупную сумму за переход аргентинца, в то время как в Италии Месси мог бы платить меньше налогов, чем в Испании, что также может повлиять на выбор самого футболиста.

21 августа стало известно, что в руководстве сине-гранатовых допустили возможную продажу 33-летнего звездного игрока. При этом в "Барселоне" постараются удержать Месси. Нынешний контракт аргентинца с клубом истекает летом 2021 года.

Клуб уже поменял тренера после разгромного поражения в четвертьфинале Лиги чемпионов от мюнхенской "Баварии". Команду покинул Кике Сетьен, его место занял бывший футболист "Барселоны" голландец Рональд Куман. Последний уже провел встречу с Месси.

О недовольстве Месси ситуацией в клубе было известно и до вылета "Барселоны" из Лиги чемпионов. В минувшем сезоне команда осталась без трофеев.

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