Стали известны претенденты на покупку Месси

Названы клубы, претендующие на покупку аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси

Названы клубы, претендующие на покупку аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

Как передает Report, об этом сообщает The Sun.

Наиболее высокие шансы у трех европейских грандов. Французский "Пари Сен-Жермен", итальянские "Ювентус" и "Интер" — все три клуба претендуют на форварда каталонцев. Отмечается, что ПСЖ способен предложить крупную сумму за переход аргентинца, в то время как в Италии Месси мог бы платить меньше налогов, чем в Испании, что также может повлиять на выбор самого футболиста.

21 августа стало известно, что в руководстве сине-гранатовых допустили возможную продажу 33-летнего звездного игрока. При этом в "Барселоне" постараются удержать Месси. Нынешний контракт аргентинца с клубом истекает летом 2021 года.

Клуб уже поменял тренера после разгромного поражения в четвертьфинале Лиги чемпионов от мюнхенской "Баварии". Команду покинул Кике Сетьен, его место занял бывший футболист "Барселоны" голландец Рональд Куман. Последний уже провел встречу с Месси.

О недовольстве Месси ситуацией в клубе было известно и до вылета "Барселоны" из Лиги чемпионов. В минувшем сезоне команда осталась без трофеев.