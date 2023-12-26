Названы лучшие тренеры в истории сборной Англии

Названы лучшие тренеры в истории сборной Англии.

Названы лучшие тренеры в истории сборной Англии.

Как передает Report, по версии британского журнала FourFourTwo, первое место в списке занял Альф Рамси, под руководством которого сборная Англии впервые и единственный на данный момент раз выиграла чемпионат мира – в 1966 году.

Вторую строку занимает нынешний рулевой "трёх львов" - Гарет Саутгейт. Тройку замыкает Бобби Робсон, который работал со сборной Англии в 1982-1990 годах. Четвертым стал Терри Венейблс (1994-1996), на пятом месте - Свен-Йоран Эрикссон (2001-2006).

Последнее место в рейтинге занял Стив Макларен, при котором сборная Англии не смогла выйти на Евро-2008.