О нас

Названы лучшие тренеры в истории сборной Англии

Названы лучшие тренеры в истории сборной Англии Названы лучшие тренеры в истории сборной Англии.
Футбол
26 декабря 2023 г. 09:28
Названы лучшие тренеры в истории сборной Англии

Названы лучшие тренеры в истории сборной Англии.

Как передает Report, по версии британского журнала FourFourTwo, первое место в списке занял Альф Рамси, под руководством которого сборная Англии впервые и единственный на данный момент раз выиграла чемпионат мира – в 1966 году.

Вторую строку занимает нынешний рулевой "трёх львов" - Гарет Саутгейт. Тройку замыкает Бобби Робсон, который работал со сборной Англии в 1982-1990 годах. Четвертым стал Терри Венейблс (1994-1996), на пятом месте - Свен-Йоран Эрикссон (2001-2006).

Последнее место в рейтинге занял Стив Макларен, при котором сборная Англии не смогла выйти на Евро-2008.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İngiltərə millisi tarixinin ən yaxşı baş məşqçiləri bəlli olub

Самое важное

В Азербайджан завезена вакцина от кори для населения в возрасте 11-40 лет
В Азербайджан завезена вакцина от кори для населения в возрасте 11-40 лет
25 декабря 2023 г. 11:41
В Азербайджане 2024 год объявлен Годом солидарности во имя зеленого мира
В Азербайджане 2024 год объявлен "Годом солидарности во имя зеленого мира"
25 декабря 2023 г. 11:28
Заложен фундамент села Баш Гарвенд Агдамского района
Заложен фундамент села Баш Гарвенд Агдамского района
24 декабря 2023 г. 17:32
Сдана в эксплуатацию автодорога Барда-Агдам протяженностью 44,5 клометра
ФотоСдана в эксплуатацию автодорога Барда-Агдам протяженностью 44,5 клометра
24 декабря 2023 г. 17:29
Заложен фундамент села Салахлы Кенгерли Агдамского района
Заложен фундамент села Салахлы Кенгерли Агдамского района
24 декабря 2023 г. 17:18
Хачинчайское водохранилище введено в эксплуатацию после ремонтно-восстановительных работ
ФотоХачинчайское водохранилище введено в эксплуатацию после ремонтно-восстановительных работ
24 декабря 2023 г. 17:13
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Гияслы в Агдамском районе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев заложил фундамент села Гияслы в Агдамском районе
24 декабря 2023 г. 17:02
Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми на внутренних дорогах города Агдам
Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми на внутренних дорогах города Агдам
24 декабря 2023 г. 16:52
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
24 декабря 2023 г. 16:45
Заложен фундамент Агдамского городского центрального парка
ФотоЗаложен фундамент Агдамского городского центрального парка
24 декабря 2023 г. 16:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi