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Названы лучшие игроки в Серии А

Названы лучшие игроки в Серии А Португальский нападающий «Милана» Рафаэл Леау стал лучшим игроком прошедшего сезона итальянской Серии А.
Футбол
19 октября 2022 г. 03:54
Названы лучшие игроки в Серии А

Португальский нападающий «Милана» Рафаэл Леау стал лучшим игроком прошедшего сезона итальянской Серии А.

Как передает Report, об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

На счету 23-летнего футболиста 11 голов и восемь голевых передач в 34 встречах прошедшего чемпионата.

Лучшей командой был признан «Милан», ставший победителем Серии А. Лучший тренер — наставник красно-чёрных Стефано Пиоли. Лучший гол — мяч защитника «Милана» Тео Эрнандеса в игре с «Аталантой».

Сборная сезона Серии А выглядит следующим образом: Мик Меньян, Джованни Ди Лоренцо, Бремер, Фикайо Томори, Тео Эрнандес, Николо Барелла, Сергей Милинкович-Савич, Марсело Брозович, Рафаэл Леау, Чиро Иммобиле, Душан Влахович.

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