Названы лучшие игроки Английской премьер-лиги

Журналисты ESPN назвали лучших футболистов Английской премьер-лиги перед стартом нового сезона.

Журналисты ESPN назвали лучших футболистов Английской премьер-лиги перед стартом нового сезона.

Как сообщает Report, лидирует в рейтинге полузащитник "Манчестер Сити" Родри Эрнандес.

Вторым стал еще один игрок "горожан" - форвард Эрлинг Холанн. Топ-3 замкнул полузащитник лондонского "Арсенала" Мартин Эдегор.

При составлении рейтинга авторы оценивали индивидуальные качества игрока и его влияние на командные успехи. Также рассматривалась трансферная стоимость.

Отметим, что первый тур чемпионата Англии стартует 16 августа.