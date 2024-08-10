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Названы лучшие игроки Английской премьер-лиги

Названы лучшие игроки Английской премьер-лиги Журналисты ESPN назвали лучших футболистов Английской премьер-лиги перед стартом нового сезона.
Футбол
10 августа 2024 г. 10:55
Названы лучшие игроки Английской премьер-лиги

Журналисты ESPN назвали лучших футболистов Английской премьер-лиги перед стартом нового сезона.

Как сообщает Report, лидирует в рейтинге полузащитник "Манчестер Сити" Родри Эрнандес.

Вторым стал еще один игрок "горожан" - форвард Эрлинг Холанн. Топ-3 замкнул полузащитник лондонского "Арсенала" Мартин Эдегор.

При составлении рейтинга авторы оценивали индивидуальные качества игрока и его влияние на командные успехи. Также рассматривалась трансферная стоимость.

Отметим, что первый тур чемпионата Англии стартует 16 августа.

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