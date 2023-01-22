Представители АПЛ доминируют в рейтинге клубов с самыми дорогими составами

В Топ-10 футбольных клубов с самым дорогим составом вошли сразу шесть представителей английской премьер-лиги (АПЛ).
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На втором месте расположился лондонский "Челси", состав которого сильно подорожал после приобретений в зимнее трансферное окно. Первую тройку замыкает мюнхенская "Бавария".
Топ-10 самых дорогих составов по версии Transfermarkt:
1. "Манчеcтер Cити" – 1,11 млрд евро;
2. "Челcи" – 1,02 млрд евро;
3. "Бавария" – 944,7 млн евро;
4. "Ливерпуль" – 928 млн евро;
5. "ПCЖ" – 894,55 млн евро;
6. "Реал" – 894 млн евро;
7. "Арcенал" – 789 млн евро;
8. "Барcелона" – 777 млн евро;
9. "Манчеcтер Юнайтед" – 742,1 млн евро;
10. "Тоттенхэм" – 688,3 млн евро.