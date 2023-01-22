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Представители АПЛ доминируют в рейтинге клубов с самыми дорогими составами

Представители АПЛ доминируют в рейтинге клубов с самыми дорогими составами Английский "Манчестер Сити" возглавил рейтинг клубов по стоимости игроков.
Футбол
22 января 2023 г. 15:49
Представители АПЛ доминируют в рейтинге клубов с самыми дорогими составами

В Топ-10 футбольных клубов с самым дорогим составом вошли сразу шесть представителей английской премьер-лиги (АПЛ).

Как передает Report со ссылкой на издание Transfermarkt, английский "Манчестер Сити" возглавил рейтинг с показателем в 1,11 млрд евро.

На втором месте расположился лондонский "Челси", состав которого сильно подорожал после приобретений в зимнее трансферное окно. Первую тройку замыкает мюнхенская "Бавария".

Топ-10 самых дорогих составов по версии Transfermarkt:

1. "Манчеcтер Cити" – 1,11 млрд евро;

2. "Челcи" – 1,02 млрд евро;

3. "Бавария" – 944,7 млн евро;

4. "Ливерпуль" – 928 млн евро;

5. "ПCЖ" – 894,55 млн евро;

6. "Реал" – 894 млн евро;

7. "Арcенал" – 789 млн евро;

8. "Барcелона" – 777 млн евро;

9. "Манчеcтер Юнайтед" – 742,1 млн евро;

10. "Тоттенхэм" – 688,3 млн евро.

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