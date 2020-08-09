Названы кандидаты на звание игрока недели в Лиге Чемпионов

УЕФА запустил голосование для выявления лучшего футболиста ответных игр 1/8 финала Лиги чемпионов

УЕФА запустил голосование для выявления лучшего футболиста ответных игр 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как передает Report, это звание претендуют четыре игрока — защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер, который в матче с "Реалом" совершил один отбор мяча, а также отдал 85 процентов точных передач, нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, который оформил дубль в матче с "Лионом" (2:1), форвард "Барселоны" Лионель Месси, на счету которого в игре с "Наполи" (3:1) гол и заработанный пенальти, а также нападающий "Баварии" Роберт Левандовски, который в игре с "Челси" (4:1) забил два гола и сделал две результативные передачи.

По итогам ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов в следующий раунд вышли "Манчестер Сити", "Барселона", "Лион" и "Бавария". "Реал", "Наполи", "Челси" и "Ювентус" завершили участие в турнире.