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    Названы имена судей ответных матчей "Габалы" и "Нефтчи" на Лиге Европы

    Игры поручены греческим и украинским судьям

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Названы имена судей предстоящей в Грузии ответной встречи между командами "Самтредиа" и "Габала" в I классификационном раунде Лиги Европы. 

    Как сообщает Report, на игру назначены судьи из Греции. 

    Главным судьей станет Георгиос Кизас. 

    Кроме того, на игре между "Нефтчи" и мальтийской командой "Бальцан" судейство возложено на бригаду специалистов из Украины. 

    Лига Европы, I классификационный раунд, ответная игра 

    7 июля

    19:00. "Самтредиа" (Грузия) - "Габала" (Азербайджан)

    Главный судья: Георгиос Кизас 

    Судьи боковой линии: Хасан Коула, Иоаннис Сипкас 

    Четвертый судья: Александрос Аретопоулос (все Греция)

    Зестафони. Стадион имени Давида Абашидзе 

    20:00."Нефтчи" (Азербайджан) - "Бальцан" (Мальта)

    Главный судья: Ярослав Козык

    Судьи боковой линии: Евгений Халамендик, Виктор Матьяш

    Четвертый судьяМикола Балакин

    Баку. "Bakcell Arena"

    Отметим, что на прошедшей в Баку первой игре "Габала" одержала победу со счетом 5:1. Что же касается "Нефтчи", на первой игре клуб выиграл со счетом 2:0. 

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