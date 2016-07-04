Названы имена судей ответных матчей "Габалы" и "Нефтчи" на Лиге Европы

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Названы имена судей предстоящей в Грузии ответной встречи между командами "Самтредиа" и "Габала" в I классификационном раунде Лиги Европы.

Как сообщает Report, на игру назначены судьи из Греции.

Главным судьей станет Георгиос Кизас.

Кроме того, на игре между "Нефтчи" и мальтийской командой "Бальцан" судейство возложено на бригаду специалистов из Украины.

Лига Европы, I классификационный раунд, о тветная игра

7 июля

19:00. "Самтредиа" (Грузия) - "Габала" (Азербайджан)

Главный судья: Георгиос Кизас

Судьи боковой линии: Хасан Коула, Иоаннис Сипкас

Четвертый судья: Александрос Аретопоулос (все Греция)

Зестафони. Стадион имени Давида Абашидзе

20:00."Нефтчи" (Азербайджан) - "Бальцан" (Мальта)

Главный судья: Ярослав Козык

Судьи боковой линии: Евгений Халамендик, Виктор Матьяш

Четвертый судья: Микола Балакин

Баку. "Bakcell Arena"

Отметим, что на прошедшей в Баку первой игре "Габала" одержала победу со счетом 5:1. Что же касается "Нефтчи", на первой игре клуб выиграл со счетом 2:0.