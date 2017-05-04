Названы имена арбитров, которые рассудят финальный матч кубка Азербайджана

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Обнародованы назначения на финальный матч кубка Азербайджана между клубами "Карабах" и "Габала".
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, встречу рассудит судейская бригада во главе с Фаризом Юсифовым.
Боковыми судьями будут Вагиф Мусаев и Намик Гусейнов. А функцию четвертого судьи выполнит Алияр Агаев.
Кубок Азербайджана
Финал
5 мая (пятница)
16:00. "Карабах" - "Габала"
Арбитры: Фариз Юсифов, Вагиф Мусаев, Намик Гусейнов, Алияр Агаев
Представитель АФФА: Али Гусейнов
Судейский наблюдатель: Мелик Гасанов
Стадион Нахчыванской Автономной Республики (CBC Sport/прямая трансляция).
Şamo QuliyevАвтор новости
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