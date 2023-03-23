Названы имена лучших молодых тренеров мира

Названы имена лучших тренеров мира в возрасте до 40 лет по версии издания FourFourTwo.

Названы имена лучших тренеров мира в возрасте до 40 лет по версии издания FourFourTwo.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежную прессу, в первую тройку вошли Юлиан Нагельсман ("Бавария", 35 лет), Рубен Аморим ("Спортинг", 38) и главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско (37 лет).

Также в список включены Венсан Компани (четвертое, "Бёрнли", 36), Маттиас Яйсле (пятое, "Зальцбург", 34), Уильям Стилл (шестое, "Реймс", 30) и Уэйн Руни (седьмое, "Ди Си Юнайтед", 37).

Отметим, что самым молодым тренером, возглавляющим команду в азербайджанской Премьер-лиге, является Вугар Аскерли. Главному тренеру "Шамахы" - 39 лет.